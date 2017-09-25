В Эквадоре перевернулся автобус, много жертв и пострадавших

Трагедия произошла на Панамериканском шоссе.

Люди в автобусе, иллюстрация Reuters

В Эквадоре на Панамериканском шоссепревышал скорость и перевернулся, погибли 13 человек, 28 — пострадали.

Об этом рассказала губернатор провинции Имбабура Паолина Веркутере, пишет РИА Новости.

По данным портала Comercio, транспортное средство опрокинулось на крышу.

"На место аварии прибыли пожарные и спасатели из нескольких провинций", — отмечается в статье.

#ATENTOS

Accidente de tránsito en Otavalo deja 13 fallecidos

Informe:https://t.co/THvIhfPaXL pic.twitter.com/mj6PoEEsDq — ÚLTIMA HORA ECUADOR (@ULTIMAHORA_EC) September 25, 2017

Un accidente de autobús deja varios muertos y heridos en Ecuador.https://t.co/OK7c5HfELe pic.twitter.com/kPKuxerySL — Canal 44 (@CANAL44TV) September 25, 2017

Напомним, вечером 20 сентября в Алжире в приграничном с Мали районе Бордж-Баджи-Мохтар столкнулись два транспортных средства, погибли 17 человек, пять — пострадали. Узнать больше об аварии можно здесь.

