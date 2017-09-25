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В Эквадоре перевернулся автобус, много жертв и пострадавших

Сегодня, 21:29

Трагедия произошла на Панамериканском шоссе.

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Люди в автобусе, иллюстрация Reuters
В Эквадоре на Панамериканском шоссе пассажирский автобус превышал скорость и перевернулся, погибли 13 человек, 28 — пострадали.

Об этом рассказала губернатор провинции Имбабура Паолина Веркутере, пишет РИА Новости.

По данным портала Comercio, транспортное средство опрокинулось на крышу.

"На место аварии прибыли пожарные и спасатели из нескольких провинций", — отмечается в статье.

Напомним, вечером 20 сентября в Алжире в приграничном с Мали районе Бордж-Баджи-Мохтар столкнулись два транспортных средства, погибли 17 человек, пять — пострадали. Узнать больше об аварии можно здесь.

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