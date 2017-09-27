В Эмиратах капитан самолета скончался во время рейса

Из-за инцидента борт совершил экстренную посадку.

Самолет, иллюстрация Фото: Lenta.ru

капитан грузового самолета Etihad Airways умер во время рейса Абу-Даби — Амстердам.

Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на заявление авиакомпании, пишет lenta.ru.

Издание уточнило, что из-за инцидента борт был вынужден изменить маршрут и совершить экстренную посадку в Кувейте.

"… командир экипажа оказался не способен управлять самолетом на ранней стадии полета. В Кувейте борт ожидали врачи, однако медики смогли только констатировать смерть пилота", — говорится в статье.

Напомним, 25 сентября в ОАЭ в больнице умерла самая тяжелая женщина в мире — 37-летняя египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати (весила более 500 килограмм). По данным медиков, причиной ее смерти стали сердечно-сосудистые заболевания и почечная недостаточность.