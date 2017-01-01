В Еврокомиссии назвали условие вступления балканских стран в Евросоюз

Хорватия и Словения, которые являются членами ЕС, решают пограничный спор, возникший в 1990-х годах.

Reuters

Балканские страны , которые надеются присоединиться к Европейскому Союзу, не смогут стать членом ЕС, пока не решат все пограничные споры с соседями.

Об этом сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, обращаясь к депутатам Европарламента в Страсбурге, сообщает Associated Press.

"Не может быть дальнейшего присоединения стран Западных Балкан, пока сначала не будут решены пограничные споры", — заявил Юнкер после выступления перед европарламентариями премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Хорватия и Словения, которые являются членами ЕС, решают пограничный спор, возникший в результате распада бывшей Югославии в 1990-х годах. Страны не могут договориться о морской границе в Пиранском заливе, решение по которому вынес Арбитражный суд в Гааге.

Юнкер также отметил, что Сербия и Черногория могут стать членами ЕС в 2025 году, если они выполнят все условия членства.

"Это ориентировочная дата; поощрение, чтобы заинтересованные стороны работали над этим", — сказал он.

Албания, Босния, Косово, Македония, Черногория и Сербия, которые надеются вступить в Евросоюз, в последние годы чувствовали, что их шансы относительно членства уменьшаются, поскольку политики блока, которые столкнулись с ростом евроскептицизма, кризисом в еврозоне 2009-2013 годов, процессом Brexit, казалось, потеряли интерес к ним.

Однако рост российского влияния, миграционный кризис в регионе и стремление ЕС укрепить европейскую интеграцию после Brexit дают Балканам новые возможности.