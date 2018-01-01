В Еврокомиссии объяснили странное поведение своего главы Юнкера на саммите НАТО

Ранее журналисты предположили, что глава ЕК был в стельку пьян.

Глава ЕК долгое время страдает компрессией седалищного нерва Reuters

Европейская комиссия заявила, что ее президент Жан-Клод Юнкер вовсе не был пьян на саммите НАТО в Брюсселе.

Как сообщает ВВС, в Еврокомиссии причиной очень странного поведения Юнкера после саммита назвали принятые президентом лекарства от ишиаса - это болевые ощущения, вызванные раздражением или компрессией седалищного нерва, и президент страдает этим уже очень давно. В этот раз, отметил представитель Еврокомиссии, Юнкера скрутил "особенно болезненный приступ ишиаса, сопровождавшийся судорогами".

В ответ на вопрос репортера, так был ли все-таки Юнкер пьян, представитель Еврокомиссии заметил, что вопрос "более чем бестактный".

"Я не думаю, что это изящно, я не думаю, что это справедливо", - сказал он.

После того, как приступ прошел, Юнкер смог принять участие в ужине, добавил представитель ЕК.

Юнкеру не первый раз приходится объяснять свое поведение. Выступая в прошлом месяце в парламенте Ирландии, Юнкер следующим образом объяснил свою "неустойчивость".

"У меня есть некоторые трудности с ходьбой. Я не пьян. У меня ишиас, но я бы предпочел быть пьяным", - сказал он.

В 2016 году Юнкер также отметал предположения, что у него может быть проблема с алкоголем. Один из журналистов французской Libеration написал, что "во время нашего последнего обеда он (Юнкер - ред.) сбил четыре бокала шампанского, когда шел с салатом". В ответ на это в интервью с комментатором Брюсом Жаном Катререром во французском ежедневном издании Юнкер отметил, что такие "слухи", скорее всего, распостраняются его противниками.

"Как вы думаете, я смогу заниматься своей работой, если буду пить коньяк во время завтрака?", - иронично спросил Юнкер у комментатора.

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Напомним, на саммите НАТО в Брюсселе СМИ обратили внимание на проведение главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, который ходил на официальных мероприятиях шатаясь и с трудом перебирая ногами. Этот нцидент вызвал ироничные комментарии журналистов и пользователей соцсетей, предположивших, что политик пьян.

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