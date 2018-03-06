В Европарламенте заявили о необходимости сокращения зависимости от газа и нефти из РФ

Европарламентарии призвали все стороны как можно скорее начать трехсторонние консультации в формате ЕС-Украина-РФ.

В ЕП хотят снизить зависимость от газа из РФ

Евросоюз должен сократить зависимости от российского газа и нефти в связи с решением "Газпрома" не поставлять Украине газ , а также его намерением расторгнуть контракты с "Нафтогазом".

Об этом идет речь в заявлении председателя комитета иностранных дел Европарламента Дэвида Макаллистера, сопредседателя парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуша Росати и постоянного докладчика по Украине Михаэля Галера.

Представляющие фракцию Европейской народной партии евродепутаты назвали последние действия "Газпрома" еще одним "доказательством инструментализации поставок газа Российской Федерацией как политического инструмента давления, что может иметь влияние на энергетическую безопасность ЕС".

Кроме того, они выразили обеспокоенность в связи с этим газовым спором, при этом приветствуют готовность Еврокомиссии к посреднической роли в нем. Европарламентарии призвали все стороны как можно скорее начать трехсторонние консультации в формате ЕС-Украина-РФ и "добросовестно участвовать в этих дискуссиях с целью преодоления напряженной ситуации".

"Последние события делают более важным для ЕС усилить свою энергетическую безопасность, немедленно уменьшив его зависимость от поставок нефти и газа от авторитарных режимов, а также остановив ее полностью в среднесрочной перспективе", — говорится в заявлении евродепутатов.

Напомним, с 1 марта "Газпром" принял решение прекратить поставки "Нафтогазу", а спустя день заявил о расторжении контракта с "Нафтогазом" на поставку газа в Украину и транзит газа через ее территорию в Европу.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил о том, что проведение трехсторонних переговоров России, Украины и Евросоюза по газу не планируется.