В Европе допускают вероятность торговой войны с США

Камнем преткновения стали пошлины, которые намерен ввести Трамп.

Сесилия Мальмстрем заявила о готовности ЕС ответить на пошлины США Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Пошлины на импорт алюминия и стали, о которых заявлял президент Дональд Трамп , спровоцируют ответную реакцию в Европейском Союзе.

ЕС введет тарифы на продукцию из США в течение двух месяцев. Такое заявление сделала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, сообщает Bloomberg.

"Это нанесет ущерб трансатлантическим отношениям, а также глобальной торговой системе", — отметила она.

По словам Мальмстрем, пока официального решения американского правительства по данному вопросу нет, в ЕС ожидают пересмотра позиции Трампа.

В Брюсселе отмечают, что готовы к любому исходу по данному вопросу, поэтому Еврокомиссия уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами.

По дополнительное налогообложение попадает сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Еврокомиссар добавила, что список может быть расширен после дополнительных консультаций в правительстве стран-членов ЕС.

Напомним, 1 марта Трамп заявил о вероятности учреждения дополнительного налогового сбора на импорт в Соединенные Штаты стали в размере 25 % и алюминия в размере 10 %.

Как ранее сообщал Bloomberg, Трамп обдумывает возможность публичного доказательства жесткой позиции США в отношении России на примере разгрома наемников частной военной компании "Вагнера" в Сирии.