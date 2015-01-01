В Европу проник главарь ИГИЛ с сотнями боевиков — западные СМИ

Речь якобы идет о террористах, которыми командовал Мухаджери.

Боевики ИГИЛ, иллюстрация Reuters

В Европу проник один из главарей террористической организацией(ИГИЛ) вместе с 400 боевиками.

Об этом сообщат Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что злоумышленники якобы попали туда под видом беженцев.

"Речь идет об отряде, который возглавлял албанский террорист Лавдрим Мухаджери, известный под именем Абу Абдулла аль-Косова", — отметили журналисты.

Ранее американский генерал, командующий войсками международной коалиции во главе с США Стивен Таунсенд сказал, что окончательно разгромить ИГИЛ удастся к 2018 году. Ознакомиться с его мнением можно здесь.