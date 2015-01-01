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В Европу проник главарь ИГИЛ с сотнями боевиков — западные СМИ

Сегодня, 19:45

Речь якобы идет о террористах, которыми командовал Мухаджери.

исламисты, ИГИЛ
Боевики ИГИЛ, иллюстрация Reuters
В Европу проник один из главарей террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ) вместе с 400 боевиками.

Об этом сообщат Daily Mail со ссылкой на источники в итальянских спецслужбах, пишет РБК-Украина.

В то же время агентство уточнило, что злоумышленники якобы попали туда под видом беженцев.

"Речь идет об отряде, который возглавлял албанский террорист Лавдрим Мухаджери, известный под именем Абу Абдулла аль-Косова", — отметили журналисты.

Ранее американский генерал, командующий войсками международной коалиции во главе с США Стивен Таунсенд сказал, что окончательно разгромить ИГИЛ удастся к 2018 году. Ознакомиться с его мнением можно здесь.

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Европа, ИГИЛ, Исламское государство, главарь, боевики, беженцы
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