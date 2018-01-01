В Евросоюзе готовят жесткий ответ России на отравление Скрипаля — The Times

Тереза Мэй провела четырехчасовые переговоры с лидерами стран ЕС.

На отравление Сергея Скрипаля готовят жесткий ответ "Коммерсант"

В связи с подозрениями России в причастности к отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля порядка 20 стран Европейского союза могут выслать российских дипломатов.

По данным издания, в высылке российских дипломатов могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия и Дания, пишет The Times.

При этом другие страны из списка 20 возможных участников в газете не приводят.

Также отмечается, что в четверг, 22 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела четырехчасовые переговоры с представителями Франции, Германии, Литвы и Ирландии, в ходе которых политики обдумывали "твердый ответ" на отравление Скрипалей в Солсбери. В издании подчеркнули, что высылки могут начаться в понедельник 26 марта.

Ранее сообщалось, что Совет по национальной безопасности США порекомендовал президенту Дональду Трампу выслать дипломатов РФ в качестве ответа на отравление Скрипаля.

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ.

После этого Британия выслала со своей территории 23 российских дипломата. Глава МИД Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал российский президент Владимир Путин.

МИД РФ в ответ на "бездоказательные обвинения" Британии в причастности к отравлению Скрипаля объявил персонами нон грата 23-х дипломатических сотрудников британского посольства в Москве.