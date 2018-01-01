В Евросоюзе недовольны выполнением Украиной международных требований - СМИ

Документ с перечислением претензий подготовили главы МИДов стран, входящих в ЕС.

24 Канал

Украинские власти недостаточно выполняют требования Европейского союза и Международного валютного фонда.

Об этом сообщается в документе, который подготовили главы Министерств иностранных дел стран, входящих в Европейский Союз. Такую информацию на своей странице в сервисе микроблогов Twitter во вторник, 13 марта, опубликовал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, документ подготовили 13 глав МИД стран-членов ЕС.

"13 стран-членов ЕС и близких союзников Украины создали неофициальный документ перед обсуждением Советом ЕС на уровне глав МИД 19 марта, в котором говорится, что "правительство не в полной мере выполняет критерии ЕС и МВФ. Активисты гражданского общества и эксперты предупреждают об опасности отката", - написал Йозвяк.

Twitter

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел Федерика Могерини завила о том, что Украина должна удвоить работу в сфере борьбы с коррупцией.