В Евросоюзе прокомментировали вероятность приостановления безвиза с Украиной

Еврокомиссар не знает ни о каких инцидентах или злоупотребления, которые могли бы привести к приостановке безвизового режима.
"Я не знаю ни о каких инцидентах или злоупотребления, которые могли бы привести к приостановке безвизового режима, если это касается пользования этим режимом гражданами. Но вы видели в нашем отчете, который вышел в декабре прошлого года, есть другие вопросы, связанные с визовой либерализацией, где есть прогресс, а где могут быть риски. Опять же, это касается борьбы с коррупцией", — сказал Хан в интервью радиостанции "Радио НВ".
"Но сейчас нет рисков для безвизового режима из-за поведения украинцев за рубежом", — отметил еврокомиссар.
Напомним, безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом начал действовать 11 июня 2017 года.
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