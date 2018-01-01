В Эймсбери изъяли сотни предметов с подозрением на "Новичок"

Полиция заявила о более, чем 400 предметах.

Найденные улики изолированы и направлены на анализ в лаборатории Reuters

Британская контртеррористическая полиция отчиталась об изъятии более 400 вещественных доказательств и образцов предметов в рамках расследования убийства 44-летней Дон Стерджесс в Эймсбери , которая была отравлена нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Как сообщили в полиции, масштабная операция по выявлению предметов, могущих нести на себе "Новичок", началась после обнаружения источника яда, значительное число предметов, изъятых на данный момент, могут юыть потенциально заражены, поэтому переданы в лаборатории для анализа, сообщает Reuters.

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Ранее контртеррористическая полиция Британии заявила, что ей удалось обнаружить источник нервно-паралитического вещества "Новичок", которым ранее были отравлены Сергей и Юлия Скрипали в Солсбери, а недавно совершенно случайно отравилась пара жителей города Эймсбери.

Напомним, Сергея и Юлию Скрипалей 4 марта нашли в бессознательном состоянии на скамейке в парке британского Солсбери, пострадавшие выжили. После покушения премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что Британия в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата.

Глава министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон говорил, что приказ о применении химического оружия в Солсбери с большой вероятностью отдал президент России Владимир Путин. Потом более 20 стран-партнеров Великобритании, в частности, Украина, а также США, приняли решение о выдворении российских дипломатов. РФ в ответ пошла на такие же меры.

Позднее, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Первоначально медики считали, что они пострадали от передозировки героином или кокаином. Лишь 4 июля британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию неизвестного вещества.

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