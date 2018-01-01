В Facebook из-за ошибки обнародованы личные публикации миллионов пользователей

В компании уже извинились перед юзерами.

В мае в соцсети Facebook произошла ошибка, из-за которой приватные публикации, которые могли просматривать не все, оказались доступны широкой общественности Reuters

соцсети Facebook с 18 по 27 мая из-за технической ошибки приватные публикации 14 миллионов пользователей, на которых стояли ограничения по просмотру, оказались в общем доступе.

Настройки учетных записей были изменены без ведома их авторов и сообщения, обнародованные для небольшой группы людей, стали доступны широкой общественности, пишет АР со ссылкой на данные одноименной компании.

По сведениям агентства, сотрудники Facebook обнаружили ошибку 22 мая, но изменили настройки уже опубликованных сообщений только через пять дней.

Причиной ошибки стало испытание новой функции, сбой в системе уже исправлен. В компании принесли извинения пользователям. "Мы хотели бы извиниться за эту ошибку", — заявила Эрина Игана, которая отвечает за защиту персональных данных.

Ранее стало известно, что руководство компании Facebook провело собственное расследование по поводу связи своих сотрудников со сторонней компанией, завладевшей данными 50 млн пользователей.

Выяснилось, что недобросовестные работники использовали личную информацию юзеров соцсети для поддержки предвыборного штаба уже действующего президента США — Дональда Трампа.

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