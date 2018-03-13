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В ФБР попытались встретиться с Рыбкой

Сегодня, 13:14

Власти Таиланда отклонили запрос США, так как он противоречит законам страны.

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ФБР не дали встретиться с Рыбкой, так как она не является гражданкой США.
Представители Федерального бюро расследований  США попытались встретиться с белорусской моделью Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич), которая ранее заявила о наличии записей разговоров между бизнесменом Олегом Дерипаской и его соратниками и готовности ими поделиться. 

Как сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного тайского чиновника, ФБР связалось с иммиграционной службой страны в попытке организовать встречу с девушкой. По его словам, запрос был отклонен, так как по законам Таиланда встречаться с задержанными имеют право только члены семьи и законные представители.

"Мы знаем из СМИ об аресте этого лица. Она не является гражданкой США, и мы будем направлять вас к тайским правоохранительным органам для получения дополнительных вопросов", - было сказано в ответе властей Таиланда.

Рыбка, арестованная в городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга", обещала предоставить доказательства предполагаемого вмешательства России в президентскую кампанию в США в 2016 году. 

Ее друг и "секс-инструктор" Александр Кириллов, известный под псевдонимом Алекс Лесли, попросил в США политическое убежище. Он заверил, что у них есть важная информация, которая может быть полезной американским властям. Он отметил, что ему и Рыбке грозит опасность в случае их выдачи российской стороне.

Позже в американском посольстве в Минске заявили, что Рыбка, у которой есть гражданство Белоруссии, может претендовать исключительно на статус беженки в Соединенных Штатах, так как политическое убежище можно получить лишь находясь на территории страны.
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США, Алекс Лесли, ФБР, Настя Рыбка,
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