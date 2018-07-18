В ФБР заявили, что агент РФ Бутина работала в США через постель

В прокуратуре намерены ходатайствовать об аресте предприимчивой россиянки.

Мария Бутина добивалась своего через постель Фото: Facebook/Мария Бутина

Гражданка России Мария Бутина, которую задержали в США по подозрению в работе агентом РФ , регулярно поддерживала контакты с российской разведкой.

Как сообщает National Public Radio, ссылаясь на данные ФБР из документов, которые были представлены в суде, женщина предлагала интимные услуги в обмен на должность в заинтересовавшей ее организации.

"ФБР также определила, что Бутина, несмотря на отношения с "американским гражданином 1", предлагала секс другому человеку в обмен на должность в некоей организации", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что Бутина время от времени встречалась с российским дипломатом, который, по мнению обвинения, был офицером разведки.

Отмечается, что россиянке помогали и граждане США. В частности, она еще в Москве в 2013 году начала контактировать с влиятельным американцем. СМИ допускают, что это Пол Эрисксон — американский юрист-республиканец и член Национальной стрелковой ассоциации США.

Прокуратура требует на суде заключить Бутину под стражу, опасаясь побега россиянки из страны.

Напомним, в Вашингтоне 15 июля задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, подозреваемую в попытке повлиять на политику США по указанию высокопоставленного чиновника из Кремля.

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