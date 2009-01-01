В Финляндии неизвестный с ножом набросился на прохожих: пострадали семь человек

К месту происшествия тут же съехались сотрудники полиции.

Днем 18 августа в городе Турку неизвестный мужчина, вооружившись ножом, набросился на простых прохожих.

Как сообщает Turun Sanomat ранения получили семь-восемь человек.

К месту происшествия тут же съехались сотрудники полиции.

"Несколько человек получили ножевые ранения в центре Турку. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан", — прокомментировали инцидент в полиции.

Правоохранители считают, что у нападавшего могли быть соучастники. Сейчас ведутся их поиски.

Местным жителям рекомендовали обходить стороной район, где было совершено нападение. Меры безопасности были усилены в в аэропорту Хельсинки и на вокзалах.

По состоянию на 18.05, один из пострадавших скончался. Об этом сообщил портал телерадиовещания Yle.

Напомним, в Иерусалиме "арабский террорист" зарезал студентку из Британии.