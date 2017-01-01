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В Финляндии погиб пилот украинского самолета: подробности инцидента

Сегодня, 11:47

Мужчина едва успел доставить в скандинавскую страну группу пассажиров из Москвы.

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самолет Gulfstream G150 aviav
В аэропорту Киттиля (Финляндия) в результате несчастного случая погиб пилот, который привез пассажиров из столицы РФ.

Как сообщают в полиции, компактный 20-местный самолет готовили ко взлету, а затем входная дверь кабины внезапно ударила по заходящему капитану, информирует местное издание Ilta-Sanomat.

От полученных травм 50-летний мужчина, являвшийся гражанином ФРГ, скончался на месте.
В момент инцидента кроме капитана на борту Gulfstream G150 никого не было.

Также известно, что самолет изначально принадлежал австрийскому авиаперевозчику Skyline Aviation, а в последнее время был арендован в формате "лизинга" украинскими коммерсантами.

Напомним, ранее сообщаось о том, что в России разбился легкомоторный самолет.

 
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Финляндия, самолет, гибель, Украина, Москва
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