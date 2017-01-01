В Финляндии погиб пилот украинского самолета: подробности инцидента

Мужчина едва успел доставить в скандинавскую страну группу пассажиров из Москвы.
Как сообщают в полиции, компактный 20-местный самолет готовили ко взлету, а затем входная дверь кабины внезапно ударила по заходящему капитану, информирует местное издание Ilta-Sanomat.
От полученных травм 50-летний мужчина, являвшийся гражанином ФРГ, скончался на месте.
В момент инцидента кроме капитана на борту Gulfstream G150 никого не было.
Также известно, что самолет изначально принадлежал австрийскому авиаперевозчику Skyline Aviation, а в последнее время был арендован в формате "лизинга" украинскими коммерсантами.
Напомним, ранее сообщаось о том, что в России разбился легкомоторный самолет.