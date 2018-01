В Финляндии построили гей-бар "Голубая устрица" на земле, принадлежащей канцелярии Путина

За нарушение права собственности в Финляндии предусмотрено наказание от штрафа до трех месяцев тюремного заключения.

В Финляндии геи сделаи сюрприз Путину Reuters

В Финляндии суд начал рассмотрение дела бизнесменов-музыкантов, которые в знак протеста против ущемления прав ЛГБТ построили гей- бар на участке, принадлежащем канцелярии президента России

В 2015 году участники шведской хип-хоп группы Far & Son Саймон Гарденфорс и Фрей Ларссон построили гей-клуб на Аландских островах на принадлежащей России территории. Музыканты сделали это в знак протеста против гомофобии и ограничения прав сексуальных меньшинств в России. Заведение назвали "Голубая устрица", как в известной комедии "Полицейская академия" сообщает шведское издание SVT.

В начале этого года российские власти обратились в полицию Финляндии. Рассмотрение дела о нарушении прав собственности началось 11 января. В честь этого события Гарденфорс и Фрей Ларссон выпустили сингл "They Never Never Us Us" и устроили вечеринку в Стокгольме.

"Хотим отпраздновать напоследок, перед тем как сбежать из страны", — пошутил Ларссон. Он также выразл сожаление, что Владимир Путин "скорее всего, не придет" на процесс.

За нарушение права собственности в Финляндии предусмотрено наказание от штрафа, размер которого суд определяет суд в зависимости от доходов обвиняемого, до трех месяцев тюремного заключения.

Канцелярия президента России владеет незастроенным участком площадью в 1,78 га, с береговой линией примерно 200 метров, в муниципалитете Салтвик, сообщает "Фонтанка". До войны земля принадлежала финско-немецкой паре. Участок был передан во владение СССР после подписания Парижского мирного договора в 1947. В соответствии с ним немецкие владения в Финляндии отходили к СССР.

"Jag känner lite såhär, kommer inte Putin kommer inte jag", säger Frej Larsson som tillsammans med Simon Gärdenfors byggde en gayklubb på ryska statens mark och nu åtalas för det. Rapduon anordnar istället en fest på rättegångsdagen:https://t.co/Ec9T3Rp5T2 — Niklas Orrenius (@niklasorrenius) January 6, 2018