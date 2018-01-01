В Финляндии сообщили, когда и где встретятся Трамп и Путин

После завершения переговоров ожидается совместная пресс-конференция американского и российского лидеров.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в Хельсинки около 13:00 в Президентском дворце, сообщили в канцелярии президента Финляндии Reuters

Президент США Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин встретятся в столице Финляндии Хельсинки в понедельник, 16 июля, около 13:00 в Президентском дворце.

Переговоры лидеров государств пройдут в Готическом зале, пишет Интерфакс со ссылкой на канцелярию финского президента.

"… Они будут продолжены во время рабочего обеда, перед которым в Президентском дворце состоится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео", — отметило агентство.

По его данным, ожидается, что после завершения встречи главы Штатов и РФ в зале правительства выступят на совместной пресс-конференции.

Ранее в Белом доме сообщили, о чем Дональд Трамп и Владимир Путин будут разговаривать во время встречи в Хельсинки. Напомним, американский и российский лидеры встречались в июле 2017 года в немецком Гамбурге в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки".

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