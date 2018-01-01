В ФСБ рассказали о судьбе задержанного у Крыма украинского судна

Капитану-украинцу оккупанты вменяют браконьерство.

Задержанное у Крыма украинское судно арестовано, сообщили в ФСБ lenta.ru

В Федеральной службе безопасности Российской Федерации сообщили, что на задержанное украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" был наложен арест.

Капитану борта — гражданину Украины Новицкому В.В. — вменяют браконьерство, говорится на сайте ФСБ.

"… в отношении капитана судна… возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256… (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения)", — отметили в спецслужбе.

Напомним, 4 мая стало известно, что возле берегов Крыма — западнее мыса Тарханкут, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "за незаконный промысел камбалы-калкана". Судно и экипаж, в состав которого входили пять граждан нашей страны, доставили на полуостров "для проведения процессуальных действий".

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