В ФСБ утверждают, что разоблачили контрабандистов, вывозивших оружие из Украины в Россию

В 21 регионе РФ проведены обыски в 62 граждан, причастных к приобретению и сбыту вооружения, а также его контрабанды с Украины.

российской ФСБ сообщают, что пресекли деятельность группы людей, причастных к контрабанде оружия с территории Украины

Как сообщает пресс-служба ведомства, прекращена деятельность "групп и отдельных лиц, причастных к организации и функционированию устойчивых каналов поставки в незаконный оборот средств поражения на территориях ряда субъектов Российской Федерации".

"В 21 регионе страны (от центральной части России до Урала) проведены обыски в 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыта вооружения, а также его контрабандных поставок с территории Украины", — говорится в сообщении.

Согласно информации, из незаконного оборота изъято 181 единица огнестрельного оружия иностранного и российского производства: ручной пулемет "Калашникова", 11 автоматов, 10 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок, 121 пистолет и револьвер ("Глок", "Вальтер", "ПМ", " ТТ "," АПС "," ПСМ "," Наган "), в том числе с приспособлениями для бесшумной стрельбы, гранаты, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, более 7000 боеприпасов различного калибра, более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва.

Кроме того, была прекращена деятельность 8 мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения на боевые аналоги.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

"Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности задержанных, установления их преступных связей, в том числе за рубежом, а также фактов возможной причастности к совершению других противоправных деяний на территории Российской Федерации", — рассказали в ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ России задержали в Симферополе гражданина России Дмитрия Долгополова, который проходит военную службу в оккупированном Крыму, и его приятельницу Анна, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины.