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В ФСБ утверждают, что задержали организатора и исполнителя взрыва в Питере

Сегодня, 10:40

Возможного злоумышленника передали в Следственный комитет РФ.

Россия,Питер,взрыв,Санкт-Петербург,супермаркет
Следователи допрашивали подозреваемого Reuters
В России сотрудники Федеральной службы безопасности установили личность организатора и непосредственного исполнителя подрыва самодельного взрывного устройства в магазине Санкт-Петербурга и задержали его.

Подозреваемого передали в Следственный комитет, следователи проводили допрос, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра общественных связей ФСБ.

"Следствие намерено ходатайствовать о его аресте", — отметили в ведомстве.

Напомним, 27 декабря в Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв, обошлость без жертв, но в больницы были направлены девять пострадавших. Позже ответственность за преступление взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
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Россия, ФСБ, Питер, Санкт-Петербург, супермаркет, магазин, взрыв, организатор, исполнитель
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