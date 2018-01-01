В ФСБ заявили, что спецоперацию СБУ с Бабченко "должен комментировать психиатр"

В России считают, что украинские спецслужбы ищут врагов там, где их нет.

В ФСБ считают, что СБУ в ситуации с Бабченко дискредитировало структуру. Фото: Reuters

Член Совета по внешней и оборонной политике РФ, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что заявление МВД Украины об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко , а потом его "воскрешение" службой безопасности страны является крайне циничной акцией, которая окончательно дискредитирует силовые структуры украинского государства.

"Эту операцию должен комментировать не разведчик, а психиатр. Мы имеем дело с совершенно непредсказуемой спецслужбой, которая совсем забыла о своем предназначении и ищет врагов там, где их нет. СБУ проявила себя как бандитская организация, лишенная каких-либо зачатков правового сознания", - заявил Михайлов в комментарии РИА Новости.

Напомним, что вечером 29 мая полиция объявила, что российский журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы.

Также СМИ писали, что накануне убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киев прибыл известный киллер ФСБ по кличке "Валидол".

Позже на пресс-конференции СБУ глава ведомства Василий Грицак заявил, что убийство Бабченко было заранее спланированной инсценировкой, поскольку на журналиста российские спецслужбы планировали покушение.

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