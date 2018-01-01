В "Газпроме" намерены судиться с Украиной из-за долгов

Информацию озвучили в пресс-службе российского газового монополиста.

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Российская газовая корпорация-монополист "Газпром" готовит к подаче исковое заявление в Международный арбитраж в связи со штрафом, выписанным Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на сумму 172 млрд гривен (,6 млрд по текущему курсу).

Соответствующее заявление в среду, 21 марта, опубликовала пресс-служба корпорации.

"Газпром" не признает правомерность наложения штрафа и считает данные действия Украины нарушением его прав, в том числе гарантированных российско-украинским межправительственным Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998 года", – говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что официальный Киев арестовал все активы "Газпрома" и конфисковал средства.