В "Газпроме" нашли основания для отмены решения арбитража по "Нафтогазу"

Российский газовый монополист утверждает, что в судебную процедуру "вмешалось постороннее лицо".

В России нашли основания для отмены решения арбитража Фото: eer.ru

Компания "Газпром" направила в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате 4,6 миллиарда долларов "Нафтогазу" по транзитному контракту.

"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения", - цитирует представителей газовой компании Интерфакс.

В "Газпроме" подчеркнули, что заключение лингвистического эксперта является неоспоримым доказательством ошибочности Стокгольмского арбитража, и его можно считать основанием для полной отмены решения.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российского монополиста "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Учитывая долги "Натфогаза", российский монополист должен заплатить 2,56 миллиарда долларов украинской компании.

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