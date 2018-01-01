В "Газпроме" прокомментировали информацию об аресте голландских активов

В Нидерландах расположены шесть подконтрольных "Газпрому" предприятий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

"Газпрому" стало известно, что "Нафтогаз Украины" на территории Королевства Нидерланды предпринимает действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству в отношении транзитного контракта", - цитирует агентство заявление компании.

В Нидерландах, согласно отчетности "Газпрома" за первый квартал года, расположены шесть подконтрольных ему предприятий. В их числе дочерняя компания South Stream Transport B.V., которая реализует проект "Турецкий поток".

Также в Нидерландах находится Gazprom Holding Cooperatie U.A., через которую "Газпром" владеет компаниями Gazprom Finance B.V., Gazprom EP International B.V., Gazprom Sakhalin Holdings B.V., и Gazprom Gerosgaz Holdings B.V.

Ранее в "Нафтогазе" заявили, что суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" $ 2,6 млрд согласно решению Стокгольмского арбитража.