В Германии экс-канцлера Шрёдера назвали "российским наемником" за согласие работать на "Роснефть"

Правительство Российской Федерации выдвинуло кандидатуру Герхарда Шредера на пост нового независимого директора компании "Роснефть".
Как сообщает Deutsche Welle, Шоер назвал Шредера "российским наемником".
"Бывший канцлер Шредер делает из себя российского наемника. Его вовлеченность в дела компании "Роснефть" неприятно попахивает, здесь смешиваются частные экономические интересы с политикой", — заявил Шоер немецкой газете Bild am Sonntag.
Правительство Российской Федерации выдвинуло кандидатуру Герхарда Шредера на пост нового независимого директора компании "Роснефть" в середине августа. Его имя среди семи кандидатов, голосование за которых состоится в конце сентября. Эта новость вызвала критику со стороны немецких политиков и правозащитников. В частности, она звучала и из рядов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является Шредер.
Сам бывший канцлер заявил, что будет претендовать на эту должность.
"Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливой", — заверил Шредер в интервью швейцарской газете Blick. Свою заработную плату независимого директора в случае утверждения в должности он оценивает примерно в 350 тыс. долларов (298 тыс. евро).
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