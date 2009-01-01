В Германии экс-канцлера Шрёдера назвали "российским наемником" за согласие работать на "Роснефть"

Правительство Российской Федерации выдвинуло кандидатуру Герхарда Шредера на пост нового независимого директора компании "Роснефть".

Владимир Путин и Герхард Шредер kremlin.ru

Генеральный секретарь партии Христианско-социальный союз (ХСС) Андреас Шоер раскритиковал выдвижение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в совет директоров нефтяной компании "Роснефть".

Как сообщает Deutsche Welle, Шоер назвал Шредера "российским наемником".

"Бывший канцлер Шредер делает из себя российского наемника. Его вовлеченность в дела компании "Роснефть" неприятно попахивает, здесь смешиваются частные экономические интересы с политикой", — заявил Шоер немецкой газете Bild am Sonntag.

Правительство Российской Федерации выдвинуло кандидатуру Герхарда Шредера на пост нового независимого директора компании "Роснефть" в середине августа. Его имя среди семи кандидатов, голосование за которых состоится в конце сентября. Эта новость вызвала критику со стороны немецких политиков и правозащитников. В частности, она звучала и из рядов Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является Шредер.

Сам бывший канцлер заявил, что будет претендовать на эту должность.

"Я буду баллотироваться, несмотря на всю критику, которую я считаю несправедливой", — заверил Шредер в интервью швейцарской газете Blick. Свою заработную плату независимого директора в случае утверждения в должности он оценивает примерно в 350 тыс. долларов (298 тыс. евро).

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