В Германии хотят видеть Россию в составе G8

Причиной такой инициативы назван противовес интересам США.

Немецкие политики хотели бы видеть Россию в составе "Большой восьмерки" Фото: Reuters

Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Сара Вагенкнехт заявила, что хотела бы видеть Россию в G8 для конкуренции американцам.

"Мы исключили Россию из "Большой восьмерки". Теперь проблема в том, что США проводят политику, которой остальные шесть стран-членов не желают", - цитирует немецкого политика радиостанция Deutschlandfunk.

По ее словам, обеспечить безопасность в Европе получится только при участии России. Вагенкнехт подчеркнула, что возвращение России в G8 может создать противодействующую политике США силу.

Напомним, ранее аналогичную инициативу высказал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который поддержал создание условий для возвращения РФ в "Большую восьмерку".

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