В Германии Меркель не удалось сформировать правительство, переговоры коалиции провалились

Меркель пообещала "в это тяжелое время нести ответственность за страну".

Ангела Меркель. Reuters В Германии провалились переговоры по формированию правящей коалиции после того, как их покинула "Свободная демократическая партия". Канцлеру Ангеле Меркель не удалось, по крайней мере, пока сформировать правительство.

Стоит отметить, что в коалиционных переговорах в Германии участвовали Блок ХДС/ХСС во главе с Меркель, Свободная демократическая партия и Партия "зеленых".

Переговоры длились четыре недели и их участникам не удалось достичь договоренностей по ряду ключевых вопросов, в частности, по темам миграции и защиты окружающей среды, сообщает Интерфакс-Украина.

Меркель заявила, что проинформирует президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о положении дел, также от имени ХДС и ХСС пообещала " в это тяжелое время нести ответственность за страну", сообщает Deutsche Welle.

Канцлет также выразила сожаление в связи с выходом Свободной демократической партии (СвДП) из переговоров.

По словам Меркель, представители союза ХДС/ХСС надеялись, что участники переговоров идут "одним путем" и могут достичь согласия, пишет издание.

Канцлер подчеркнула, что ХДС/ХСС в ближайшие недели продолжит действовать с полной ответственностью.

"Я как исполняющая обязанности канцлера сделаю всё, чтобы в эти непростые недели страна оставалась под правильным руководством", — добавила Меркель.

Между тем, заместитель председателя партии Ральф Штегнер заявил, что Социал-демократическая партия Германии не готова к вхождению в правительство

По словам Штегнера, он не может себе представить ситуацию, при которой партия поменяет свое решение.

Он также подчеркнул, что не видит будущего для канцлера Ангелы Меркель.

"Она потерпела окончательный провал", — сказал Штегнер.

Однако и в отсутствие Меркель СДПГ не будет входить в "большую коалицию" с ХДС/ХСС. Представитель социал-демократов также заявил, что ответственность за неудачу в создании "Ямайки" лежит на всех четырех партиях, участвовавших в переговорах.

"Меркель, Оздемир, Зеехофер и Линднер не справились, хотя они на протяжении недель рассказывали нам, что они хотят все организовать как можно лучше", — добавил Штегнер.

Глава ХСС Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) назвал провал коалиционных переговоров "бременем" для Германии. Общая договоренность находилась уже "на расстоянии вытянутой руки", добавил политик.

По его словам, стороны также могли достичь единства и в вопросе приема беженцев. "Это прискорбно", — заявил Зеехофер о неудаче переговоров по "Ямайке".

Представители еще одного участника переговоров, партии "Союз 90"/"зеленые", также выразили сожаление провалом переговоров. "Договоренность была возможна — при наличии доброй воли", — заявил глава "зеленых" Джем Оздемир (Cem Özdemir). Он сказал, что его соратники были готовы к компромиссу до последней минуты.

По словам Оздемира, "зеленые" во многих вопросах приблизились, а в некоторых — и переступили свой "болевой порог".

Ранее о своем выходе из переговоров по созданию правительственной коалиции объявил лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер (Christian Lindner). Он обосновал это "отсутствием доверия" среди участников переговоров.

По итогам выборов, прошедших 24 сентября, партия Меркель одержала победу на выборах в Бундестаг, получив в парламенте Германии 246 мест, набрав 32,9%, Социал-демократическая партии Германии (СДПГ) - 153 мандата с 20,5%, право-популистская Альтернатива для Германии (АдГ) получила 94 места с 12,6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 80 мандатов с 10,7%, "Левые" получили 69 мест с 9,2%, "Зеленые" набрали 8,9% голосов и 67 мест.