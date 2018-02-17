В Германии назвали главную мировую угрозу на ближайшее десятилетие

Правительства и несколько международных групп активизировали свои усилия по лучшей защите своих сетей от кибератак.
Такое заявление сделала министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу CNBC в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я думаю, что это киберугрозы, потому что любые враги, которых вы только можете себе представить, и даже если это "Исламское государство", все они используют киберпространство в борьбе против нас", — сказала она в ответ на вопрос, какова наиболее серьезная угроза для глобальной стабильности.
В результате правительства и несколько международных групп активизировали свои усилия по лучшей защите своих сетей от таких атак.
По мнению министра, кибербезопасность станет основным направлением текущего десятилетия.
"Это десятилетие станет десятилетием усовершенствования кибербезопасности и защиты информации", — сказала она.
Как известно, одна из последних крупнейших кибератак была совершена 27 июня 2017 на государственные учреждения, объекты, финансового, энергетического транспортного сектора, а также частные предприятия с помощью вредоносного программного продукта Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем.
Читайте также по теме: Кібератака на Україну: "бюджетно" уберегтися не вдасться.
А также статью Евгения Магды: Кибератака, или Война на пороге.