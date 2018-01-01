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В Германии назвали причину давления США из-за "Северного потока — 2"

Сегодня, 10:53

США ищут рынки сбыта своего сжиженного газа.

Северный поток 2
В Берлине рассказали о "Северном потоке — 2" "РИА Новости"
По словам министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера, гипотетический отказ Берлина от "Северного потока — 2" не гарантирует рост импорта сжиженного газа из США.

"США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии. Но в настоящее время он остается значительно более дорогим, чем газ, который поставляется по трубопроводу", — заявил Альтмайер в эфире ARD.

По его словам, если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что европейцы поступают аналогичным образом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп призвал власти Германии немедленно остановить реализацию российского проекта газопровода "Северный поток – 2".

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Теги:  
Северный поток 2, Германия, США, Петер Альтмайер
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