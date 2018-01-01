В Германии неизвестный открыл стрельбу по прохожим, есть погибшие и раненые

Правоохранители задержали нападавшего на месте, мотивы злоумышленника пока неизвестны.
Как сообщает Spiegel Online, инцидент произошел около 14:30 в районе Фехинген возле одного из домов.
Согласно информации издания, правоохранители задержали нападавшего на месте. Однако мотивы злоумышленника пока неизвестны.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и представители местных властей. О том, что преступление может быть связано с терроризмом, речи пока не идет, сообщают в местной полиции. По предварительным данным, жертвы являются членами одной семьи.
Напомним, в результате стрельбы в школе в Санта-Фе (штат Техас, США) — погибли 10 человек, еще 10 — получили ранения.
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