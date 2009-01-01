Мир стоит на пороге нового атомного вооружения, считает Габриэль.

ФРГ находится в центре «холодной войны» censoru.net

На сегодняшний день Германия находится в центре " холодной войны 2.0".

Об этом министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил в интервью изданию Bild, обнародованном 26 августа, сообщает Deutsche Welle.

"Мы находимся в центре "холодной войны 2.0", — заявил Габриэль.

Также глава немецкого МИД считает, что мир стоит на пороге нового атомного вооружения как на Востоке, так и на Западе, и призывает не рассматривать международное сотрудничество как "арену для соревнований".

Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу Габриэль упрекнул за восприятие сосуществования людей и народов прежде всего как борьбу, из-за чего на первый план выходит не справедливость и сила права, а право сильного.

"Это опасная тенденция", — отметил министр.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал о новой "холодной войне".