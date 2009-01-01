В Германии объяснили, почему ФРГ находится в центре "холодной войны"

Мир стоит на пороге нового атомного вооружения, считает Габриэль.
Об этом министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил в интервью изданию Bild, обнародованном 26 августа, сообщает Deutsche Welle.
"Мы находимся в центре "холодной войны 2.0", — заявил Габриэль.
Также глава немецкого МИД считает, что мир стоит на пороге нового атомного вооружения как на Востоке, так и на Западе, и призывает не рассматривать международное сотрудничество как "арену для соревнований".
Президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу Габриэль упрекнул за восприятие сосуществования людей и народов прежде всего как борьбу, из-за чего на первый план выходит не справедливость и сила права, а право сильного.
"Это опасная тенденция", — отметил министр.
Напомним, ранее военный эксперт рассказал о новой "холодной войне".