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В Германии партия Меркель одержала победу на выборах в Бундестаг

Сегодня, 07:12
Германия, выборы, Меркель < >
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1 / 8 Партия Меркель одержала победу на выборах (Reuters)

Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.

Германия, выборы, Меркель
Партия Меркель одержала победу на выборах Reuters
На парламентских выборах в Германии, состоявшихся в минувшее воскресенье, одержал победу блок консерваторов в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель.

Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, которые обнародованы в ночь на понедельник, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5 процента избирателей.

Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ — 25,7 процента. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.

На третьем месте — правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 процента голосов. Она впервые попадает в Бундестаг.

Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) c 10,7 процента, Левая партия — c 9,2 процента и "Союз-90"/"зеленые" — c 8,9 процента. Остальные партии набрали менее пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент.

Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.

В то же время президент Украины Петр Порошенко считает, что победа на выборах в Бундестаг блока партий ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, приближает восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом он написал в Twitter, комментируя результаты парламентских выборов в ФРГ.

"Искренние поздравления Ангеле Меркель — победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе.

Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе", — отметил президент.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с победой на парламентских выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю Angela Merkel и возглавляемую ею политическую силу с победой на парламентских выборах в Германии! Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и в дальнейшем", — отметил Гройсман.

Напомним, В Германии уже второй день связанные с Россией боты в Twitter активизировали поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

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Германия, выборы, Меркель, Шульц, Порошенко
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