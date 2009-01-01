В Германии партия Меркель одержала победу на выборах в Бундестаг

Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.

Партия Меркель одержала победу на выборах Reuters

На парламентских выборах в Германии, состоявшихся в минувшее воскресенье, одержал победу блок консерваторов в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель

Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, которые обнародованы в ночь на понедельник, пишет Deutsche Welle.

Отмечается, что блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5 процента избирателей.

Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ — 25,7 процента. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.

На третьем месте — правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 процента голосов. Она впервые попадает в Бундестаг.

Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) c 10,7 процента, Левая партия — c 9,2 процента и "Союз-90"/"зеленые" — c 8,9 процента. Остальные партии набрали менее пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент.

Окончательные итоги голосования будут официально подведены приблизительно через неделю после выборов.

В то же время президент Украины Петр Порошенко считает, что победа на выборах в Бундестаг блока партий ХДС/ХСС, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, приближает восстановление территориальной целостности Украины.

Об этом он написал в Twitter, комментируя результаты парламентских выборов в ФРГ.

"Искренние поздравления Ангеле Меркель — победителю парламентских выборов и лидеру мира и стабильности в Европе.

Победа, которая приближает восстановление территориальной целостности Украины и ее будущее в объединенной Европе", — отметил президент.

Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман также поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с победой на парламентских выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю Angela Merkel и возглавляемую ею политическую силу с победой на парламентских выборах в Германии! Взаимовыгодное сотрудничество между нашими государствами будет развиваться и в дальнейшем", — отметил Гройсман.

Напомним, В Германии уже второй день связанные с Россией боты в Twitter активизировали поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".