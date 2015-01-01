В Германии предотвратили новый теракт, задержаны выходцы из Косово

По данным полиции, арестованные планировали атаку в торговом центре в Оберхаузене.

Теракт в Берлине унес жизни 12 человек, еще 48 пострадали. Reuters

Так в немецком городе Дуйсбург полиция арестовала двух мужчин по подозрению в планировании теракта, сообщает русская служба ВВС.

В полиции заявили, что два брата, выходцы из Косово, планировали атаку на торговый центр в городе Оберхаузен на севере Германии. Других подробностей пока нет.

Информация о задержании появилась на фоне продолжающихся поисков предполагаемого исполнителя недавнего теракта в Берлине Аниса Амри.

Семья 24-летнего выходца из Туниса, который находится в бегах, обратилась к нему с призывом сдаться властям.

Амри объявлен в розыск по всей Европе, за информацию о нем назначена награда в 100 тыс. евро.

Полиция подтвердила, что его отпечатки пальцев были обнаружены на двери и в кабине грузовика, который въехал в толпу людей на ярмарке 19 декабря.

Напомнгим, теракт в Берлине унес жизни 12 человек, еще 48 пострадали.