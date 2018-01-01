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В Германии раскрыли схему подделки документов на авто ради незаконного ввоза в Украину

Вчера, 15:22

Соответствующую информацию предала огласке пресс-служба украинской ГФС.

Автомобили
Автомобили на автобане УНИАН
Следователи прокуратуры города Галле (земля Саксония-Анхальт, Федеративная Республика Германия) возбудили уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей.

Такое сообщение сегодня, в четверг, 8 февраля, опубликовала пресс-служба украинской ГФС.

В частности, по данным, ведомства, немецкие прокуроры находятся в активной фазе расследования подделки регистрационных документов на машины, предназначенные для ввоза в Украину.

"По информации Межрегиональной таможни ГФС в адрес европейских заводов-производителей транспортных средств, прокуратурой города Галле (Германия) возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину", - говорится в сообщении ГФС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине Украины озвучили новое решение проблемы авто на еврономерах.

 
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Украина, Германия, прокуратура, автомобили
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