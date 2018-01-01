В Германии раскрыли схему подделки документов на авто ради незаконного ввоза в Украину

Соответствующую информацию предала огласке пресс-служба украинской ГФС.

Автомобили на автобане УНИАН

Следователи прокуратуры города Галле (земля Саксония-Анхальт, Федеративная Республика Германия) возбудили уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей.

Такое сообщение сегодня, в четверг, 8 февраля, опубликовала пресс-служба украинской ГФС.

В частности, по данным, ведомства, немецкие прокуроры находятся в активной фазе расследования подделки регистрационных документов на машины, предназначенные для ввоза в Украину.

"По информации Межрегиональной таможни ГФС в адрес европейских заводов-производителей транспортных средств, прокуратурой города Галле (Германия) возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину", - говорится в сообщении ГФС.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине Украины озвучили новое решение проблемы авто на еврономерах.