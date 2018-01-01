В Германии социал-демократы согласились на "большую коалицию" с партией Меркель

Всего данную идею поддержали около 380 тысяч членов Социал-демократической партии Германии.

Ангела Меркель РИА Новости

Большинство членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовали за формирование " большой коалиции " с блоком Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).

Такую информацию опубликовали представители СДПГ на пресс-конференции в Берлине в воскресенье, 4 марта, сообщает "DW".

Новую коалицию во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель поддержали 66,02% рядовых социал-демократов. Всего в голосовании принимали участие около 380 тысяч членов СДПГ.

Таким образом, в ФРГ исчезло последнее препятствие для формирования правительственной коалиции. В начале февраля руководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, однако тогда лидеры социал-демократов выдвинули условие - документ может быть подписан, только если его одобрит большинство рядовы членах партии.

СДПГ получат в новом коалиционном правительстве по шесть министерских портфелей, в том числе МИД, Министерство труда и социального обеспечения и Министерство финансов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп, Меркель и Макрон выразили обеспокоенность заявлением Путина о разработках ядерного вооружения.