В городе Гамбурге бригада рабочих наткнулась на "наследие Третьего Рейха"
свастику из бетона.
Соответстствующее сообщение сегодня, в среду, 22 ноября, опубликовал немецкий портал Die Welt.
Свастика была обнаружена при рытье котлована в гамбургском районе Билльштедт для новых гардеробов спортивного комплекса.
Как считают местные жители, она была фундаментом для какого-то монумента во времена гитлероской Германии.
Городские власти приказали немедленно разрушить свастику. Однако, она оказалась настолько большой и тяжелой, что ее даже не получилось сдвинуть с места при помощи экскаватора.
Но рабочие надеются, что свастику постепенно можно будет разрушить отбойным молотком.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в церкви на Львовщине изобразили нацистскую свастику и горящего в аду "Путина".