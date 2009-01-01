В городе Гамбурге бригада рабочих наткнулась на "наследие Третьего Рейха"

Reuters

В Гамбурге (Федеративная Республика Германия), во время осуществления строительных работ в пределах спортивного комплекса бригада рабочих откопала огромную свастику из бетона.

Соответстствующее сообщение сегодня, в среду, 22 ноября, опубликовал немецкий портал Die Welt.

Свастика была обнаружена при рытье котлована в гамбургском районе Билльштедт для новых гардеробов спортивного комплекса.

Как считают местные жители, она была фундаментом для какого-то монумента во времена гитлероской Германии.

Городские власти приказали немедленно разрушить свастику. Однако, она оказалась настолько большой и тяжелой, что ее даже не получилось сдвинуть с места при помощи экскаватора.

Но рабочие надеются, что свастику постепенно можно будет разрушить отбойным молотком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в церкви на Львовщине изобразили нацистскую свастику и горящего в аду "Путина".