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В Германии строители внезапно откопали огромную свастику: видео

Сегодня, 22:38

В городе Гамбурге бригада рабочих наткнулась на "наследие Третьего Рейха"

 

Бетонная свастика
Reuters
В Гамбурге (Федеративная Республика Германия), во время осуществления строительных работ в пределах спортивного комплекса бригада рабочих откопала огромную свастику из бетона.

Соответстствующее сообщение сегодня, в среду, 22 ноября, опубликовал немецкий портал Die Welt.

Свастика была обнаружена при рытье котлована в гамбургском районе Билльштедт для новых гардеробов спортивного комплекса. 
Как считают местные жители, она была фундаментом для какого-то монумента во времена гитлероской Германии.

Городские власти приказали немедленно разрушить свастику. Однако, она оказалась настолько большой и тяжелой, что ее даже не получилось сдвинуть с места при помощи экскаватора. 
Но рабочие надеются, что свастику постепенно можно будет разрушить отбойным молотком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в церкви на Львовщине изобразили нацистскую свастику и горящего в аду "Путина".

 

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Германия, Гамбург, свастика
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