В Германии суд подтвердил приговор для 96-летнего бухгалтера Освенцима: детали

Судьи сочли, что отбытие им наказания имеет особую важность.
Такое сообщение опубликовало агентство Reuters.
Грёнинг работал в Аушвице на должеости бухгалтера и, в числе прочего, подсчитывал изъятые у узников концлагеря денежных средств. В 2015 году суд первой инстанции приговорил его к четырем годам тюрьмы. Однако защита потребовала отсрочки наказания - ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.
Адвокаты настаивали - тюремный срок нарушит конституционное право Гренинга на жизнь, но КС ФРГ отклонил данный аргумент.
Грёнинга еще раз признали виновным в пособничестве убийству более 300 тысяч людей. Судьи сочли, что отбытие им наказания имеет особую важность.
К слову, Аушвиц (Освенцим) был одним из крупнейших нацистских концлагерей и располагался на территории нынешней Польши. В 1941−1945 годы там было убито около 1,4 млн человек, преимущественно евреев.
Напомним, ранее бывшая узница Освенцима назвала Путина наследником Гитлера.