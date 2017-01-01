В Германии суд подтвердил приговор для 96-летнего бухгалтера Освенцима: детали

Судьи сочли, что отбытие им наказания имеет особую важность.

Оскар Грёнинг ТАСС

Конституционный суд Федеративной Республики Германия отклонил апелляцию, поданную на приговор адвокатами экс-сотруднику нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) 96-летнему Оскару Грёнингу и вынес постановление о его отправке в тюрьму.

Такое сообщение опубликовало агентство Reuters.

Грёнинг работал в Аушвице на должеости бухгалтера и, в числе прочего, подсчитывал изъятые у узников концлагеря денежных средств. В 2015 году суд первой инстанции приговорил его к четырем годам тюрьмы. Однако защита потребовала отсрочки наказания - ссылаясь на его возраст и состояние здоровья.

Адвокаты настаивали - тюремный срок нарушит конституционное право Гренинга на жизнь, но КС ФРГ отклонил данный аргумент.

Грёнинга еще раз признали виновным в пособничестве убийству более 300 тысяч людей. Судьи сочли, что отбытие им наказания имеет особую важность.

К слову, Аушвиц (Освенцим) был одним из крупнейших нацистских концлагерей и располагался на территории нынешней Польши. В 1941−1945 годы там было убито около 1,4 млн человек, преимущественно евреев.

Напомним, ранее бывшая узница Освенцима назвала Путина наследником Гитлера.



