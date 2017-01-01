В Германии в небе не разминулись самолет и вертолет, есть жертвы: фото с места крушения

Сначала сообщалось, что один из бортов взорвался в воздухе.

Самолет и вертолет столкнулись у Филипсбурга Reuters

Во вторник днем, 23 января, в небе недалеко от немецкого города Филипсбург (земля Баден-Вюртемберг) столкнулись спортивный самолет и вертолет, погибли четыре человека.

Причина инцидента пока неизвестна, пишет Bild со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, сначала появилась информация, что вертолет взорвался в воздухе, но позже выяснилось — произошло столкновение.

Агентство Reuters сообщило, что на место крушения прибыли пожарные, правоохранители, медики и официальные лица.

Напомним, в ноябре 2017 года в Великобритании в небе над лесным массивом в районе села Уаддесдон в графстве Бакингемшир столкнулись двухместный самолет и вертолет, погибли четыре человека.