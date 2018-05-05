"Он нам не царь". По всей России идут протесты сторонников Навального, приуроченные к инаугурации Путина

В Красноярске была задержана координатор штаба оппозиционера.

В Томске было "красочное шествие" сторонников Алексея Навального twitter.com/teamnavalny

В ряде городов России прошли акции протеста, приуроченные к инаугурации нынешнего президента страны Владимира Путина , — "Он нам не царь" — организованные сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального, есть задержанные.

Согласованные акции прошли во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, также люди вышли на улицы в Южно-Сахалинске, Магадане и в Иркутске, пишет "Медуза".

По данным издания, в Красноярске перед акцией задержали координатора штаба оппозиционера Яну Герасимову, ее обвиняют в организации несогласованного мероприятия.

В Барнауле акция проходила в гайд-парке и не требовала согласования, но несколько человек были задержаны. В Twitter "Команда Навального" говорится, что в Томске было "красочное шествие".

Напомним, в РФ президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым, победил Владимир Путин. Украина, Евросоюз и ряд других государств мира отказались признать результаты выборов на полуострове. Президент Петр Порошенко считает российские выборы "политическим фарсом", СМИ называют их "выборами Путина".

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая. Окончательный ее сценарий еще не утвержден, однако в СМИ уже появилась информация о том, что в этот раз на событии будут присутствовать около 5 тысяч человек, а сама церемония может остаться без традиционного проезда президентского кортежа по Москве.

Читайте наши новости в Facebook