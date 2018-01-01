В городах России проходят акции в память о Борисе Немцове, фото, видео

Акции памяти Бориса Немцова проходят сегодня в ряде российских городов.

Сегодня, 25 февраля, в российских городах проходят акции памяти оппозиционера Бориса Немцова , который был убит 27 февраля 2015 года в Москве.

В частности, митинг прошли в Казани, где на акцию вышли около 100 человек, среди них — сторонники "Открытой России", политик Алексей Навальный и кандидат в президенты Ксения Собчак, пишет местное издание "Казанский репортер".

Шествие и митинг прошли в Новосибирске: там колонна прошла по центральной улице города до памятника жертвам политических репрессий, где начался согласованный с властями митинг. В шествии приняли участие 80 человек, в митинге – около 100, пишет Интерфакс.

Акция, проведение которой согласовано с властями, пройдет и в Москве: сбор участников состоится в 13:00 на Страстном бульваре, колонна будет двигаться по бульварам с окончанием шествия на проспекте Сахарова.

Как отмечают организаторы марша Немцова, главное требование акции – привлечение к ответственности заказчиков убийства политика.

С 10:00 движение на внутренней стороне Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспекте Академика Сахарова от Бульварного кольца перекрыто.

Митинг также пройдет в Санкт-Петербурге на площади Финляндского вокзала.

Акции согласованы также в Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону и в ряде других городов России. Кроме того, аналогичные мероприятия запланированы в других странах, в частности в Украине, Чехии, США, Германии, Великобритании, Литве и др.