В городах России проходят акции в память о Борисе Немцове, фото, видео

Акции памяти Бориса Немцова проходят сегодня в ряде российских городов.
В частности, митинг прошли в Казани, где на акцию вышли около 100 человек, среди них — сторонники "Открытой России", политик Алексей Навальный и кандидат в президенты Ксения Собчак, пишет местное издание "Казанский репортер".
Шествие и митинг прошли в Новосибирске: там колонна прошла по центральной улице города до памятника жертвам политических репрессий, где начался согласованный с властями митинг. В шествии приняли участие 80 человек, в митинге – около 100, пишет Интерфакс.
Акция, проведение которой согласовано с властями, пройдет и в Москве: сбор участников состоится в 13:00 на Страстном бульваре, колонна будет двигаться по бульварам с окончанием шествия на проспекте Сахарова.
Как отмечают организаторы марша Немцова, главное требование акции – привлечение к ответственности заказчиков убийства политика.
С 10:00 движение на внутренней стороне Бульварного кольца на Страстном, Петровском, Рождественском и Сретенском бульварах, а также проспекте Академика Сахарова от Бульварного кольца перекрыто.
Митинг также пройдет в Санкт-Петербурге на площади Финляндского вокзала.
Акции согласованы также в Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Чебоксарах, Ростове-на-Дону и в ряде других городов России. Кроме того, аналогичные мероприятия запланированы в других странах, в частности в Украине, Чехии, США, Германии, Великобритании, Литве и др.
Колонна скандирует "Россия будет свободной!" #Немцов #Немцовмарш #МаршБорисаНемцова pic.twitter.com/cdXnqtgkZe— Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) 25 февраля 2018 г.
#маршнемцова #маршпамяти #спб pic.twitter.com/Wi4mS8Z8X0— Наталья Беляева (@Curly_Pooh) 25 февраля 2018 г.
#МаршНемцова pic.twitter.com/wKojF431uQ— Anton Scherbakov (18+) (@scherbakovx) 25 февраля 2018 г.