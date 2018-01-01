В Госдепе объяснили, почему Трамп поздравил Путина с переизбранием на пост президента

Между властями США и России существуют отношения, это просто реальность, отметила Нойерт.

Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на выборах, поскольку этого требует протокол, сказала Хизер Нойерт Reuters

Между властями стран существуют отношения, это просто реальность, это не значит, что Штаты с Россией согласны во всем, приводит ее слова сайт Госдепа.

"Я бы сказал, что это называется протоколом… мы видели это от других мировых лидеров, которые сделали то же самое с Владимиром Путиным (поздравили — Ред.). Люди звонят США, когда мы участвуем в выборах и выиграем выборы. Поэтому я бы сказала, что это стандарт", — отметила Нойерт.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, СМИ не уточняли, о чем говорили главы двух государств. В Сети интернет-пользователи потроллили переговоры.

Напомним, в РФ президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым. Евросоюз и ряд стран мира отказались признать результаты выборов президента РФ в аннексированном Крыму. Президент Петр Порошенко назвал российские выборы "политическим фарсом".