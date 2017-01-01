В Госдепе отреагировали на перехват российским истребителем самолета-разведчика США

Российский пилот приблизился на растояние 5 футов и пролетел непосредственно перед EP-3.

Об этом идет речь в заявлении Госдепартамента США, пишет УНИАН.

"Как подтвердили Военно-морские силы США в Европе, российский СУ-27 совершил небезопасное взаимодействие с американским EP-3 в международном воздушном пространстве. При этом российский пилот приблизился на растояние 5 футов и пролетел непосредственно перед EP-3", — говорится в заявлении.

"В то время как воздушное судно США действовало в соответствии с международным правом, российская сторона грубо нарушила существующие соглашения и международное право, в частности, Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве (INCSEA)", — заявили в Госдепартаменте США.

США призвали Россию прекратить такие небезопасные действия, которые повышают риск ошибки и представляют опасность для экипажа обеих сторон.

Ранее сообщалось, что российский военный самолет совершил опаснный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.