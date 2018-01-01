В Госдепе США объяснили вторжение в консульство РФ в Сиэтле

Спикер ведомства подчеркнула, что такое поведение американских властей является ответом на действия России.
"Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого "вторжения", просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России", — написала Науэрт в Twitter.
Спикер Госдепа подчеркнула, что российские дипломаты были отозваны из представительства в связи с нарушением РФ Венской конвенции о консульских отношениях.
"Мы сделали это в ответ на использование российским правительством нервно-паралитического вещества военного класса на территории Великобритании", — написала Науэрт.
Как ранее сообщалось, в посольстве России в Штатах проникновение на территорию генконсульства уже назвали недружественным шагом и пригрозили ответными мерами.
Напомним, накануне российские дипломаты покинули территорию резиденции генконсула России в Сиэтле по требованию американской стороны. Дипломаты вывезли из здания наиболее ценное оборудование и архив. Всего из Сиэтла на 11 машинах выехали 23 человека — сотрудники консульства вместе с членами их семей.
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