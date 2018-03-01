В Госдепе США одобрили продажу Javelin Украине на 47 миллионов долларов

Будут осуществлены поставки 210 противотанковых комплексов.

Госдеп США согласовал продажу Украине противотанковых ракет Javelin Фото : U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby

Госдепартамент США 1 марта официально ратифицировал продажу Украине комплексов Javelin на 47 миллионов долларов.

Ключевое решение позволит партнерам перейти к этапу подписания контракта. Об этом сообщает РИА Новости Украина со ссылкой на Пентагон.

"Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью 47 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, уведомление уже направлено в Конгресс США. Уточняется, что решение было принято в ответ на запрос украинского правительства о намерениях купить 210 противотанковых комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним.

Напомним, ранее специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина знает об оборонном предназначении Javelin. По его словам, комплексы могут нейтрализовать танковую атаку, однако не применяются для нападения во время вооруженного конфликта.