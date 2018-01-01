В Госдуме россиянам предложили заваривать кору дуба и пить настойку боярышника вместо лекарств

Вице-спикер Госдумы предлагает "сплевывать" американские лекарства.

Россиянам предложили пить настойку боярышника sputnik.by

Вместо употребления американских лекарств россияне могут заваривать кору дуба и пить настойку боярышника , заявил вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.

Таким образом он отреагировал в эфире канала "Россия-1" на вопрос о том, пострадают ли россияне от возможного запрета на ввоз медикаментов из стран, которые поддержали американские санкции против России.

Как передает Радио "Свобода", политику Борису Надеждину, который заявил, что из-за проблем со здоровьем он вынужден принимать препараты из стран "вероятного противника", Толстой предложил "сплевывать" эти лекарства. Позже в разговоре с радио "Говорит Москва" Толстой заявил, что это была такая шутка.

Напомним, в Госдуму России был внесен законопроект, который предусматривает ответ на новые санкции США. Среди мер, которые планирует ввести Россия, является запрет на импорт американских лекарств.