"В Госдуме сенаторов США встречали стоя и аплодируя": Кеннеди сравнил власть Путина с мафией

Заявление Кеннеди уже прокомментировали в Совфеде РФ.

После визита в Россию американский сенатор Джон Нили Кеннеди сравнил власть во главе с президентом РФ Владимиром Путиным – с мафией, самому Путину призвал не доверять, а главу российского МИД Сергея Лаврова обозвал "задирой". И это несмотря на то, что принимали сенатора в России очень тепло.

Визит сенаторов из США длился с 30 июня до 5 июля. За это время они, в частности, посетили Госдуму и Совфед РФ. "Депутаты Государственной думы РФ и ее председатель Вячеслав Володин встречали сенаторов стоя и аплодируя", – напомнил Telegram-канал "Подводная лодка".

Несмотря на столь теплую встречу, Кеннеди в интервью Associated Press заявил: "В России нет политической философии. Это как задаваться вопросом, в чем состоит политическая философия мафии. Их философия — это деньги и власть. Такова философия Путина. Он правит железной рукой. Он диктатор".

Кроме того, он призвал не доверять российскому президенту, всячески "пытаясь сдержать его". При этом препятствий для встречи Путина и Трампа он и не видит.

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Что касается Лаврова, то Кеннеди отметил: "Мы, конечно, не называли друг друга невежественными шлюхами или как-то так, но все же обменялись резкими словечками".

В целом, Кеннеди резюмировал, что свободной прессы в России нет, разрыв между элитами и рядовыми гражданами очевиден, а сами россияне "заслуживают лучшего".

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Заявление Кеннеди уже прокомментировали в Совфеде РФ. Там эти высказывания посчитали попыткой "сорвать переговорный процесс" накануне встречи двух президентов.

"В столь сложной ситуации это направлено только на одно: создать соответствующую атмосферу и сорвать переговорный процесс, по другому я это оценить не могу. Это большая политическая близорукость", — цитирует Nation News российского сенатора Франца Клинцевича.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.

Американский лидер уже рассказал, о чем будет говорить с главой РФ. А посол США заявил, что Трамп обсудит с Путиным "вредную деятельность РФ". Американский лидер верит, что улучшение отношений с Россией пойдет на пользу США, отметил дипломат.

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