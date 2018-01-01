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В Госдуме соратник Жириновского предложил выпороть Pussy Riot за забег на поле во время финала ЧМ-2018

Сегодня, 15:11

Своими фантазиями поделился депутат от ЛДПР Владимир Жириновский.

Пусси Райот
Тот самый забег Pussy Riot Reuters
Депутат Госдумы – нижней палаты российского парламента − из фракции ЛДПР Дмитрий Свищев прокомментировал происшествия с участниками группы Pussy Riot, случившийся накануне на поле стадионе Лужники во время финального матче мирового футбольного первенства.

"Если, скажем так, я принимал бы решения, я выпорол бы их хорошенько. И родителям бы их сказал: "Вот вам ремень, следите за своими детьми", — цитирует народного избранника радиостанция "Говорит Москва".

Далее Свищев отметил, что в качестве вероятного наказания для правонарушителей из Pussy Riot судом могут быть применены административные меры.

"С точки зрения законодательства, за подобного рода правонарушения у нас предусмотрены только административные меры воздействия. Мы действуем жестко в рамках законодательства", − подытожил он.

Напомним, во время выигранного сборной Франции финала ЧМ-2018 на поле "Лужников" выбежали участники Pussy Riot, переодетые в форму российских полицейских. Они были быстро задержаны и доставлены в отделение полиции. Там допрашивающих их правоохранитель сокрушался по поводу того, что "сейчас не 37-й год".

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Госдума, Pussy Riot, финал, ЧМ-2018, забег, депутат, ЛДПР, Дмитрий Свищев
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