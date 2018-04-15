В Госпеде США назвали условие для диалога с властью Сирии

В Белом доме хотят заставить Дамаск задекларировать химическое оружие.

В Госдепе выдвинули правительству Сирии условие Фото: C-Span

Политическое урегулирование конфликта будет возможно, если сирийское правительство документально публично оформит химическое оружие , которое имеется в наличии на территории страны.

"Если они это сделают (задекларируют химоружие, которое не было уничтожено), мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу", - цитирует РИА Новости официального представителя Госдепартамента США Хизер Науэрт.

Напомним, силы США, Великобритании и Франции нанесли точечные удары по объектам в Сирии, связанным с химическим оружием, позже в генеральном штабе сирийской армии сообщили, что в результате атаки пострадали трое мирных жителей.

Глава министерства обороны США (Пентагон) Джеймс Мэттис говорил, что в Сирии удары нанесли по исследовательскому центру, где велись разработки химического оружия, и складу химоружия.