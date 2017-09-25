В Греции погибла аквалангистка при попытке установить мировой рекорд

Ее супруг госпитализирован с кессонной болезнью.

В Греции болгарская аквалангистка скончалась во время попытки установить мировой рекорд в групповом глубоководном погружении.

Об этом сообщило издание "РИА Новости", ссылаясь на местные СМИ.

Ее супруг госпитализирован с кессонной болезнью.

Трагедия произошла 24 сентября возле местечка Неос Мармарис на Халкидики. Семейная пара из Болгарии хотела установить мировой рекорд группового погружения с кислородными баллонами. Во время погружения 45-летняя женщина потеряла ориентацию в пространстве, запаниковала и погибла.

Ее 47-летнему супругу также стало плохо. В течение трех часов остальная часть команды держала его на глубине десяти метров для декомпрессии. После этого мужчину с симптомами кессонной болезни госпитализировали на пожарном вертолете. Его поместили в барокамеру. По словам врачей, сейчас его жизнь вне опасности.

Напомним, Могилевская на отдыхе ныряла с аквалангом, несмотря на простуду.